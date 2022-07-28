Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü Faruk Koca'dan Diack açıklaması: "Yüzde yüz bize ait"
Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:03

Ankaragücü Faruk Koca'dan Diack açıklaması: "Yüzde yüz bize ait"

AA
Ankaragücü Faruk Koca’dan Diack açıklaması: Yüzde yüz bize ait

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, aldıkları oyunculara çok güvendiklerini ve bütün transferlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Koca ayrıca, Diack'i Fenerbahçe'den bonservisiyle transfer ettiklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen ve yeni sezon öncesi şu ana kadar kadrosuna 14 isim katan sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, yeni transferlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir takım kurduklarını anlatan Koca, "Her zaman önemsediğimiz bir şey var. Hazırlık döneminde kadronun ana iskeletini kurmanın ne kadar doğru olduğunu yaşayarak gördük. Bu yıl da onu yapmaya çalıştık. Kadronun ana iskeleti yaklaşık bir aydır beraber çalışıyor. Böylece iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Aldığımız oyuncuların hepsi bizi heyecanlandırıyor. Pedrinho orkestra şefi, Zahid geçen sezonki oyununu ikiye katlayacak. Jese çok klas bir oyuncu. Tasos (Anastasios Chatzigiovanis) kanatta müthiş bir performans gösteriyor. 2-3 hafta sona aldığımız oyuncuların farkını görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk haftasında Konyaspor'la 8 Ağustos'ta oynayacakları maça kadar bir transfer daha yapmak istediklerini belirten Koca, "Konyaspor maçına sol stoperi yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bir ön libero daha düşüncemiz vardı. Görüşmeler devam ediyor ama birinci önceliğimiz değil. Şu anki önceliğimiz sol stoper. Ayrıca Lamine Diack'tan hazırlık maçlarında ve kampta beklediğimizden iyi performans gördük. Allah nazardan saklasın, Diack'ın bir yıl içinde Türkiye'nin en önemli ön libero futbolcusu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Diack yüzde 100 bize ait"

Faruk Koca, geçen sezon Tuzlaspor'da oynayan ve bonservisini Fenerbahçe'den aldıkları Lamine Diack'ın sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.

"Fenerbahçe'nin oyuncuyu geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan payı var mı?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" cevabını veren Koca, "Diack, aslında Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Tuzlaspor'a bir anlaşmayla verdi. Oyuncu yaklaşık 3 haftadır bizleydi, geçen gün aldığımızı açıkladık. Oyuncu yüzde yüz bize ait. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Diack'ı bonservis bedeli ödeyerek aldık. Geri alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay yok." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM güncel YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık (lisans-önlisans) YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ile 27 Temmuz bugün JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Genç oyuncudan 400 kez taciz şikayeti! Mahkemeler Ecem Koyunlu davalarıyla doldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü Faruk Koca'dan Diack açıklaması: "Yüzde yüz bize ait"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA