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Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:20

Alanyaspor, Metz'den ayrılan Farid Boulaya'yı istiyor

Alanyaspor, Metz’den ayrılan Farid Boulaya’yı istiyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Zinedine Ferhat'tan sonra bir Cezayirli'yi daha transfer etmek istiyor. Akdeniz ekibi bu kez de Metz'le sözleşmesi biten Farid Boulaya'ya talip...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, on numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Zinedine Ferhat transferini tamamlayan Akdeniz ekibi, bir Cezayirli futbolcuyla daha ilgileniyor.

L'Equipe'in haberinde Alanyaspor'un, Farid Boulaya'yı listesine aldığını kaydetti. Boulaya, Ligue 1'de geçen sezonu 19. sırada tamamlayarak, Ligue 2'ye düşen Metz ile sözleşmesinin sonuna geldi.

Metz ile sözleşmesi bittiği için bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuya Orta Doğu takımlarından da taliplerin olduğu ifade edildi. Farid Boulaya, Alanyaspor ile anlaşması durumunda kadroda 2. Cezayirli olacak. Geçtiğimiz günlerde Nimes ile sözleşmesi biten Cezayirli sağ kanat Zinedine Ferhat, Akdeniz temsilcisine imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada görev alan Farid Boulaya, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki on numara, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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Alanyaspor, Metz'den ayrılan Farid Boulaya'yı istiyor
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