Alanyaspor, Metz’den ayrılan Farid Boulaya’yı istiyor

Metz ile sözleşmesi bittiği için bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuya Orta Doğu takımlarından da taliplerin olduğu ifade edildi. Farid Boulaya, Alanyaspor ile anlaşması durumunda kadroda 2. Cezayirli olacak. Geçtiğimiz günlerde Nimes ile sözleşmesi biten Cezayirli sağ kanat Zinedine Ferhat, Akdeniz temsilcisine imza atmıştı.