Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dursun Özbek'ten Kemerburgaz arazisi açıklaması: "Yetkiyi alınca inşaata başlayacağız"
Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:56

Dursun Özbek'ten Kemerburgaz arazisi açıklaması: "Yetkiyi alınca inşaata başlayacağız"

AA
Dursun Özbek’ten Kemerburgaz arazisi açıklaması: Yetkiyi alınca inşaata başlayacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımı ve altyapısının kullanacağı tesisin yapımı için inşaat çalışmaları başlayan Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu.

Başkan Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu ve kongre üyeleriyle Kemerburgaz'daki araziyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesis yapım çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Burası, Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılına hizmet edecek, futbol aktivitelerini Florya'dan taşıyacağımız Kemerburgaz Tesisleri'mizin yapılacağı alan. Saha düzenlemesini ve projeye hazırlık safhasını yürütüyoruz. Genel kuruldan alacağımız yetki çerçevesinde inşaata başlayacağız. Tesisin isminin Metin Oktay Tesisleri olmasını genel kurula onaylatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, 31 Temmuz Pazar günü genel kuruldan yetki aldıktan sonra tesis inşaatına başlayacaklarını vurgulayarak, "Bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü projenin ne kadara mal olacağını üyelerimize anlatacağız. Genel kurul üyelerimizi zaman zaman buraya getirerek tesisimizin gelişimini göstereceğiz. Bunlar büyük projeler. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkabileceğimizin göstergesi. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Sigara zammı güncel liste | 29 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Aile Destek Paketi ödemeleri başlıyor! Aile Destek Programı/ Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Alman gazetesinden Türkiye vurgusu: Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok
SON DAKİKA | 2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji: Başkan Erdoğan talimat verdi!
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2022-2023 takvimini duyurdu: İşte okulların açılacağı tarih!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek'ten Kemerburgaz arazisi açıklaması: "Yetkiyi alınca inşaata başlayacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA