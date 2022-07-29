Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur müjdeyi açıkladı! ’Son noktaya geldi’ | Fredrik Midtsjö, Evander, forvet...

"Yeni transferlerimiz çok çabuk kaynaştılar. Performans olarak hocalarımız değerlendiriyor. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve oyuncular da bazen yoruluyor. En baştan stratejimizi açıklamıştık. Hazır ve garanti oyuncuları alacağımızı söyledik ve öyle de yaptık. Hepsi hemen ilk 11'e yerleşti. Hocamız da memnun."

"Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık."