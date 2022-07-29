Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur müjdeyi açıkladı! ’Son noktaya geldi’ | Fredrik Midtsjö, Evander, forvet...

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, Avusturya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Orta saha transferindeki en güçlü aday olan Fredrik Midtsjö'nun son durumunu anlatan Timur, Evander'in süreci ve forvet takviyesiyle ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
Erden Timur'un açıklamaları şöyle;
"Yeni transferlerimiz çok çabuk kaynaştılar. Performans olarak hocalarımız değerlendiriyor. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve oyuncular da bazen yoruluyor. En baştan stratejimizi açıklamıştık. Hazır ve garanti oyuncuları alacağımızı söyledik ve öyle de yaptık. Hepsi hemen ilk 11'e yerleşti. Hocamız da memnun."
"Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık."
"HER ŞEY %95 İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR"
"Son 15 yılın transfer analizini yaptık. Neler doğru yapılmış, onları daha da geliştirmek istedik. Neler yanlış yapılmış, onları tekrar yapmamak istedik. Onları inceledik. İstediğimiz oyuncular basına çıktığında olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var. Her şey %95 istediğimiz gibi gidiyor."
"KARAKTER ANALİZİ BİLE YAPIYORUZ"
"Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık. Oyuncuların en doğrusunu seçmek istiyoruz. Bu transferlerin uzama sebebi baştaki stratejimizden taviz verilmeme sebebi. Yaklaşık 20'den fazla data ile oyuncuları izliyoruz. Oyuncu ile ilgili karakter analizi bile yapıyoruz."
"TRANSFER ŞAMPİYONLUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"
"18 Haziran'da görevimi kabul ettim. 25 Haziran'da hocamız geldi. Okan hocanın sahip olduğu deneyimi burada da kullanacağını düşünerek tercih ettik. Transferlerin geciktiğine dair serzenişleri anlayabiliyorum ancak Okan hocanın da titizlikle yaptığı çalışmaları biliyorum. Transferde şampiyon olmak önemli değil. Kendimizi alkışlatabiliriz ancak bunda hata yapıyoruz."
"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"
"Seferovic kariyerinde bir orta sahayı son 15 yılda 4 milyon Euro maaş, 8-10 milyon Euro bonservis ve 4-5 yıllık sözleşmeyle getirmişiz. Seferovic, 2.2 milyon Euro maaş alırken biz 2.3 milyon Euro maaşa ikna ettik. Dubois, 1.6 milyon Eruo alırken biz 1.8 milyon Eruo'ya aldık. Bunları vermeyip 2,5 verirsen daha çabuk alırsınız. Ama biz Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz."
"Biz bütçemizi sarsacak oyuncu kesinlikle almayacağız. Gece gündüz çalışıyoruz, kulüpteki herkeste muazzam bir çaba var. Esas olay sezon sonunda oluyor, bu iş akılla yapılıyor ve aklımızın dışına çıkıp karar vermeyeceğiz."
"MIDTSJO SON NOKTAYA GELDİ"
"Fredrik Midtsjö hocamızın beğendiği, en baştan beri A grubu listesinde yer alan bir oyuncuydu. İlk başta istedik, kulübü satmayacağını söyledi ancak şu an her şey birçok açıdan son noktaya getirdi. Onlar bazı maçları oynatmak istiyor ancak biz de bunu kabul etmiyoruz. Bugün gelecek diye bir şey söz konusu değil. Şu anki durum bu."
"Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton'ın Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor."
"EVANDER OLURSA KAP'TA GÖRÜRSÜNÜZ"
"Okan hoca da işin kolayına kaçmıyor. 'Artık oyuncu alalım' diye ama prensiplerden taviz vermiyor. Sezon başlayınca hocamızın, hepimizin doğru yaptığını anlamış olacağız. Evander ya da bir başka oyuncuyla ilgili bir şey söylemem şu an için sürece zarar verir. İlgilenilen oyunculardan bir tanesi. Başka bir şey söyleyemem. Bittiğinde KAP'ta görecek herkes."
"SEFEROVIC AYARINDA BİR YABANCI FORVET DAHA İSTİYORUZ"
"Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Bu sezon tüm oyuncuların yedek de olsa sahada da olsa katkı vereceği, destek vereceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor. Burada Gomis'in de düşüncesi önemli."
GRILLITSH ÖRNEĞİ
"Transfer kadar önemli bir şey yetki almamız. Altyapı ile ilgili önemli projeler oluşturuyoruz. Bu yetki ile oralara yatırım yapacağız. Bu projelerin hepsi gelir kaynağına bağlı. Geleceği planlamadığımız için başarılı olamıyoruz. Ne eleştiri varsa baş üstüne. Heyecan, sabırsızlık, ısrar sizin her gün bir isim yazmanıza sebep oluyor. Mayısın başından beri transfer konuşuluyor. Böyle durumlar menajer ve satmak isteyen kulüplerin işine geliyor. Bir oyuncu konuşulduğunda yüzde 5'i oyuncuyu biliyor. Grillitsh gibi..."
"Hata ve eksiklerimiz muhakkak oluyor. Ama her zaman aklın galip geleceği aşikar. Artık 11 tamamlanıyor. 11 tamamlandıktan sonra fırsat transferleri kovalayacağız. Bazı oyuncular transfer döneminin sonunda üst kulüplerden umudunu kesmeden size 'Evet' demez."