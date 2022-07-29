Trabzonspor ve Sivasspor’un Süper Kupa kamp kadroları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Havalimanından az sayıda bordo-mavili taraftar, takımlarını yolcu etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 27 futbolcusunun tamamını da İstanbul kafilesine dahil etti. Kafilede, şu futbolcular, yer alıyor:

Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş, Berat Özdemir, Kerem Şen, Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Jean Evrard Kouassi, Emrehan Gedikli, Andreas Evald Cornelius, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz.

SİVASSPOR'UN DA KADROSU BELLİ OLDU

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Demir Grup Sivasspor'un 21 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski