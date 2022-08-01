Fenerbahçe, Slovacko maçı öncesi kadrosunu güncelledi! Jesus’tan şaşırtan değişiklik...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Jorge Jesus önderliğinde ilk resmi galibiyetini almak isteyen Kanarya, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Perşembe günü evinde Slovacko'yu konuk edecek.
Dev maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildiren sarı lacivertliler'de İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz kadroda yer almazken, Mergim Berisha, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos, kadroya dahil edildi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novák, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya