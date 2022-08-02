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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:35

Kayserispor'da İlhan Parlak, Carlos Mane ve Bilal Bayezit yeni sezondan umutlu

İHA
Kayserispor’da İlhan Parlak, Carlos Mane ve Bilal Bayezit yeni sezondan umutlu

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, lige hazır halde geldiklerini ifade ederek, ilk maçta Beşiktaş’ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Kayserispor'un başarılı futbolcusu İlhan Parlak, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmeyi arzuladıklarını belirten İlhan, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın direktiflerini harfiyen yerine getirmeye özen gösterdiklerini aktardı. Tecrübeli futbolcu, lige puan veya puanlarla başlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaptan İlhan Parlak, cümlelerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni sezon Kayserispor için zorlu geçecek. Ama inanıyorum ki başarılı bir dönem geçireceğiz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Onların desteği, bizim motivemiz için çok önemli. Lige Beşiktaş maçı ile başlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Biz sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Eğer hocamızın direktiflerini sahaya yansıtırsak İstanbul'dan galibiyetle dönebiliriz."

MANE: BU SEZON DAHA ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞIM

Portekizli futbolcu Carlos Mane ise, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala hem kendi performansını hem de takımın son durumunu değerlendirdi. 27 yaşındaki futbolcu; "Bence çok iyi hazırlandık. Çok iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Bu sene iyi başlayıp, herkese ne kadar iyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Carlos Mane, "Geçen sezon hazırlık dönemi geçirmemiştim. Bunun sancısını lig boyunca yaşadım. Ama bu sene kamp çalışmalarına katıldım. Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Bu sezon takıma çok daha fazla katkı sağlayacağımı düşünüyorum" cümleleri kurdu.

BİLAL BAYEZİT: LİGE HAZIRIZ

Kaleci Bilal Bayezit da, yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek hem kendisinin hem de takımın lige hazır olduğunu söyledi. Geçen sezon Lung'un arkasında forma bekleyen, zaman zaman yakaladığı şansları iyi değerlendiren kaleci Bilal, yeni sezonda hem bireysel hem de takım olarak performanslarını yukarı çekmek istediklerini söyledi. Bilal Beyazit, "Yeni bir hoca ile çalışıyoruz. Hepimiz istekliyiz. İyi hazırlandık. İlk maçımız Beşiktaş ile. Umutluyum. İnşallah İstanbul'dan puan veya puanlar ile döneriz" dedi.

Kayserispor taraftarlarının desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Bilal, "Taraftarımız stadımızı doldursun. Onların desteği bizim başarımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor'da İlhan Parlak, Carlos Mane ve Bilal Bayezit yeni sezondan umutlu
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