Süper Lig başlamadan sakatlık sezonu açıldı! Kanarya’da büyük eksik...

8 OYUNCU BİRDEN

Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu.