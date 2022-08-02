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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:59 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:03

Süper Lig başlamadan sakatlık sezonu açıldı! Kanarya'da büyük eksik...

Süper Lig başlamadan sakatlık sezonu açıldı! Kanarya’da büyük eksik...

Spor Toto Süper Lig 2022/23 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar sakatlıklarla boğuşmaya başladı. Lig öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un 12 futbolcusu sakatlandı. Bu durumdan en dertli ekip, ülkemizi Avrupa’da da temsil eden Kanarya oldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Dört Büyükler birçok futbolcusunu sakatlıklar yüzünden kaybetti. Cuma günü 76 günlük hasretin sona ereceği ligimizde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcusu sakatlığa maruz kaldı. Son olarak Fenerbahçe, savunmadaki kilit ismi Attila Szalai'nin sırt ağrısı şokunu yaşadı. G.Saray cephesinde ise yeni transfer Dubois sakatlanınca ilk fire verildi. Fransız oyuncunun Antalya ile oynanacak ilk hafta maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

8 OYUNCU BİRDEN

Kanarya sezon başlangıcında adale ağrısı yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Aziz, Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can'ı yitirdi. Beşiktaş, Josef de Souza'yı ve Kenan Karaman'ı sakatlığa kurban verirken Trabzonspor'da da Hüseyin Türkmen kas yaralanması sorunu yaşadı. En fazla futbolcusunu yitiren takım 8 ile Fenerbahçe olurken, Kartal'da bu rakam 2, Trabzonspor ve Galatasaray'da 1 oldu.

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Süper Lig başlamadan sakatlık sezonu açıldı! Kanarya'da büyük eksik...
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