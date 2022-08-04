Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlhan Palut Vaduz - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Bir üst tura çıkacağız"
Giriş Tarihi: 5.8.2022 01:14

İlhan Palut Vaduz - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Bir üst tura çıkacağız"

İlhan Palut Vaduz - Konyaspor maçı sonrası konuştu! Bir üst tura çıkacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Palut, rövanşta alacakları iyi bir sonuçla üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rövanşta alacakları iyi bir sonuçla üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

Palut, maçın oynandığı Rheinpark Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun hakimiyeti ve girilen pozisyon sayısı itibarıyla takımının daha iyi olduğunu ifade ederek "Günün daha iyi olan takımıydık. Bir anda konsantrasyon kaybından gol yedik. Hızlı şekilde toparlanıp gol bularak beraberliği yakaladık. Sahaya baktığımızda da kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Futbol her sonuca açık. Rakip fizik ve ritim olarak karşılık verdi. Hazır bir takım gördük sahada. Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız lazım. Bunları da başarırsak, bir üst tura çıkabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımı desteklemek için gelen taraftarlara da teşekkür eden Palut, "Daha iyi bir sonuçla evlerine göndermek isterdik. Belirli mesafelerden buraya geldiler. İnşallah Konya'da alacağımız galibiyetle onları mutlu ederiz." dedi.

Yeşil-beyazlı oyuncu Muhammet Demir de Vaduz karşısında beraberliği getiren golü attığı için mutlu olduğunu, ilerleyen günlerde daha da hazır geleceğini ve takıma katkı sağlayacağını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 4 Ağustos 2022 en son sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi
KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, yeni sınav ne zaman yapılacak? KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
CHP’liler birbirlerine girdi, ifşalar başladı! İşte Jahrein’in CHP’nin OKTROLL olarak adlandırılan troll ordusunu ifşası…
SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: İşte, 2022 YAŞ kararları ile terfi ve atama listesi
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI için son saatlere girildi! 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, yarın mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kadıköy’de avantajı kaptı! Slovacko karşısında 3 farklı galibiyet…
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İlhan Palut Vaduz - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Bir üst tura çıkacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA