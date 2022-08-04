İndirim yap Mertens!

Orta sahası dışında hücum hattına da bir yıldız transferi yapacak Galatasaray'ın gündemine birçok oyuncu geldi.Nwakaeme gibi serbest statüde olan Dries Mertens ismine ise sıcak bakıldı ve pazarlıklar başladı.9 yıl başarıyla formasını giydiği Napoli ile sözleşmesini tamamlayan 35 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu ile Galatasaray adına Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur temas kurdu ve transfer sürecini yönetiyor.