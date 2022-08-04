İndirim yap Mertens!

Galatasaray, bonservisi elinde olan ve imza için 4 milyon Euro isteyen Belçikalı hücum oyuncusundan rakamı düşürmesini bekliyor
Orta sahası dışında hücum hattına da bir yıldız transferi yapacak Galatasaray'ın gündemine birçok oyuncu geldi. Trabzonspor'dan ayrılanNwakaeme, menajeriaracılığıyla sarı-kırmızılıkulübe önerildi ancakolumlu geri dönüş alamadı. Nwakaeme gibi serbest statüde olan Dries Mertens ismine ise sıcak bakıldı ve pazarlıklar başladı. 4 milyon Euro isteyenBelçikalı yıldıza3.5 milyon Euro'lukteklif sunuldu ve indirimyapması istendi. 9 yıl başarıyla formasını giydiği Napoli ile sözleşmesini tamamlayan 35 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu ile Galatasaray adına Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur temas kurdu ve transfer sürecini yönetiyor.