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Giriş Tarihi: 4.8.2022

İndirim yap Mertens!

İndirim yap Mertens!

Galatasaray, bonservisi elinde olan ve imza için 4 milyon Euro isteyen Belçikalı hücum oyuncusundan rakamı düşürmesini bekliyor

Orta sahası dışında hücum hattına da bir yıldız transferi yapacak Galatasaray'ın gündemine birçok oyuncu geldi. Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildi ancak olumlu geri dönüş alamadı. Nwakaeme gibi serbest statüde olan Dries Mertens ismine ise sıcak bakıldı ve pazarlıklar başladı. 4 milyon Euro isteyen Belçikalı yıldıza 3.5 milyon Euro'luk teklif sunuldu ve indirim yapması istendi. 9 yıl başarıyla formasını giydiği Napoli ile sözleşmesini tamamlayan 35 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusu ile Galatasaray adına Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur temas kurdu ve transfer sürecini yönetiyor.

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İndirim yap Mertens!
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