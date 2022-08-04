Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:55

Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı

AA
Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel’ı renklerine bağladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı transfer etti.

Nice Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcunun bonservis bedeli ve sözleşme detayları ise açıklanmadı.

Profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Schmeichel, Bury, Falkirk, Cardiff City ve Coventry City gibi takımlara kiralandı. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Notts County ve Leeds United'da oynayan tecrübeli kaleci, 2011'de ise Leicester City'ye imza attı.

Leicester City'de 11 sezon boyunca 479 maça çıkan Schmeichel, birer kez İngiltere Premier Lig, Championship, Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

Schmeichel, Danimarka Milli Takımı'nın kalesini ise 84 karşılaşmada korudu.

Fransa temsilcisi, daha önce Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti ve Rares Ilie gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS iptal mi edildi? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal olur mu, iptal edilecek mi, tekrarlanır mı?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, hayatı ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
KPSS için jet soruşturma! Sınav iptal olacak mı? İşte 2 ihtimal
ARKADAŞINA GÖNDER
Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA