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Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:45 Son Güncelleme: 4.8.2022 11:09

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta alt yapıdan yetişen Emirhan İlkhan muamması devam ediyor. Serie A ekibi Torino'nun genç oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra ödeme yapmak istemesi kulüpler arasında restleşmeye neden oldu. İşte transferde yaşanan krizin perde arkası...

Yeni sezon öncesinde Weghorst, Muleka, Cenk Tosun, Masuaku ve Saiss gibi deneyimli oyuncuları transfer eden Beşiktaş'ta gözler Emirhan İlkhan transferine çevrildi.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

TORINO VE BEŞİKTAŞ ARASINDA RESTLEŞME YAŞANIYOR

Emirhan İlkhan'ı transfer edecek Torino ile Beşiktaş arasındaki restleşme sürüyor. İtalyanlar, genç oyuncu için ilettiği resmi teklife yanıt alamadı. Torino, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu, Emirhan'ı sağlık kontrollerinden geçirip ödemek istedi.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

İlk olarak 18 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ödenmesi üzerinde karşılıklı anlaşmazlık çıkmıştı. İtalyanlar serbest kalma maddesini taksitlendirmeye çalıştı ancak Beşiktaş yönetimi hukukçulardan aldığı görüşle Torino'nun bunu yapamayacağını, direkt olarak 4.5 milyon Euro'nun ödenmesi halinde maddenin geçerli olacağını iletti.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

7 GÜNLÜK SÜRE YARIN DOLUYOR

Torino ise Beşiktaş'a parayı iletmeden önce Emirhan İlkhan'ı İtalya'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirmek istiyor. Siyah-beyazlılar resmi teklife yanıt vermediği için iş noktalanmadı.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

Ancak üzerinden 5 gün geçen teklife 2 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekiyor. 7 günde cevap alınamazsa, Emirhan'a 4.5 milyon Euro karşılığında fesih hakkı doğacak. Torino da parayı hesaba yatırıp 18 yaşındaki futbolcunun transferini Beşiktaş'a sormadan bitirecek.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

GENÇLER, ÖNDER HOCAYA EMANET

Emirhan gibi genç bir yeteneği elinden kaçıran Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanı kurarken başına da Valerien İsmael'den önce bir süre A Takım'ı da çalıştıran, eski altyapı hocası Önder Karaveli'yi getirdi.

Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme

Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün başlıca görevleri şu şekilde açıklandı: Akademi ile A takım arasındaki iletişimi sağlamak. Altyapı sporcularının gelişimini takip ederek onlara özel antrenmanlar planlamak. Teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik açıdan A Takım'a hazır hale getirmek.

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Son dakika: Emirhan İlkhan transferinde muamma! Torino ve Beşiktaş arasında restleşme
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