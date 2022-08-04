Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lincoln Henrique maç sonrası konuştu! "İkinci golüm daha güzeldi"
Giriş Tarihi: 5.8.2022 01:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lincoln Henrique maç sonrası konuştu! "İkinci golüm daha güzeldi"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lincoln Henrique maç sonrası konuştu! İkinci golüm daha güzeldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası 2 gol atarak yıldızlaşan Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu. Henrique, "İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası 2 gol atarak yıldızlaşan Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu.

İŞTE HENRIQUE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Sol ayağım çok önemli. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti."

"Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

"Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak."

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 4 Ağustos 2022 en son sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi
KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, yeni sınav ne zaman yapılacak? KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
CHP’liler birbirlerine girdi, ifşalar başladı! İşte Jahrein’in CHP’nin OKTROLL olarak adlandırılan troll ordusunu ifşası…
SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: İşte, 2022 YAŞ kararları ile terfi ve atama listesi
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI için son saatlere girildi! 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, yarın mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kadıköy’de avantajı kaptı! Slovacko karşısında 3 farklı galibiyet…
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lincoln Henrique maç sonrası konuştu! "İkinci golüm daha güzeldi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA