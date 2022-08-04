UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası 2 gol atarak yıldızlaşan Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu.

İŞTE HENRIQUE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Sol ayağım çok önemli. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti."

"Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

"Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak."