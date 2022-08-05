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Giriş Tarihi: 6.8.2022 00:58

İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır konuştu! “Transfer konusunda şuan bir şey yok”

İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır konuştu! “Transfer konusunda şuan bir şey yok”

Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili oyuncu Uğurcan Çakır açıkamalarda bulundu. Uğurcan, “Hedefimiz ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak” ifadelerini kullanırken, transferiyle ilgili de konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını ifade ederek, "Bu sezon Fair Play'in konuşulduğu, sakatlıksız bir sezon olur inşallah tüm takımlar adına. İlk maçlar zor oluyor. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İyi mücadele ettik, iyi koştuk. Galibiyetle başlamak önemliydi ve inşallah devamını getireceğiz. Yeni oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Giden oyuncular çok kaliteliydi, gelenlerde öyle. Uyum sorununu en aza indirmeye çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık geçen sene. Bu senede hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Kopenhag'ın maçları daha önce başladı, daha hazır gözüküyorlar ama bizde kalitemize güveniyoruz. İnşallah gruplara kalabiliriz" dedi.

"TRANSFER KONUSUNDA ŞUAN BİR ŞEY YOK"

Transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Çakır, "Transfer konusunda şuan bir şey yok. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük camiası benim için. Şuan burada mutluyum. Transfer teklifi gelirse oturur değerlendiririz. Burada çok mutluyum ve Trabzonspor'un başarısına odaklandım" diye konuştu.

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İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır konuştu! “Transfer konusunda şuan bir şey yok”
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