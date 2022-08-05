Konyaspor son anda istediğini aldı

A Spor’dan naklen yayınlanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, Muhammet Demir’in 89’daki golüyle 1-1’i yakalayıp avantajı rakibine bırakmadı
Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Liechtenstein deplasmanına çıkan Arabam. com Konyaspor, Vaduz ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda sayısız fırsat harcayan temsilcimiz, 72. dakikada Sasare'nin kafa golüyle geriye düştü. Gol sonrasında baskısını daha da artıranKonyaspor, 88'de Muhammet Demir ile ağlarıbulup avantajı rakibine bırakmadı. Gelecek hafta perşembe günü Konya'da oynanacak karşılaşmada yeşil-beyazlılara tur için tüm galibiyetler yetecek. Temsilcimiz galip gelirse, play-off'ta Neftçi-RapidWien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.