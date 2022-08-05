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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Konyaspor son anda istediğini aldı

Konyaspor son anda istediğini aldı

A Spor’dan naklen yayınlanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, Muhammet Demir’in 89’daki golüyle 1-1’i yakalayıp avantajı rakibine bırakmadı

Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Liechtenstein deplasmanına çıkan Arabam. com Konyaspor, Vaduz ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda sayısız fırsat harcayan temsilcimiz, 72. dakikada Sasare'nin kafa golüyle geriye düştü. Gol sonrasında baskısını daha da artıran Konyaspor, 88'de Muhammet Demir ile ağları bulup avantajı rakibine bırakmadı. Gelecek hafta perşembe günü Konya'da oynanacak karşılaşmada yeşil-beyazlılara tur için tüm galibiyetler yetecek. Temsilcimiz galip gelirse, play-off'ta Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

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Konyaspor son anda istediğini aldı
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