Son dakika haberleri: Süper Lig’de 2022/23 sezonu yeniliklerle başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu, İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor'un karşılaşmasıyla başlayacak.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen sezon öncesi Süper Lig'de birçok yenilik de söz konusu.

İşte o yenilikler;

-Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım, yaklaşık 10 ay sürecek toplam 342 maçlık periyotta, hedefe ulaşmaya çalışacak.

-14. hafta maçlarının ardından 13 Kasım'dan itibaren 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige 40 gün ara verilecek. Heyecan 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla devam ederken sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

-İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, M.Başakşehir, Kasımpaşa, V.Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yarışa renk katacak. Süper Lig'de en son 1963-1964 sezonundan 8 İstanbul takımı yer almıştı. (Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa.)

-Süper Lig dördüncü kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak.1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonları da 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Sezon sonunda 4 takım küme düşecek.

-Üç haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. TFF'nin planlamasına göre 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

-Maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.

-Yeni sezonda maçlardan önce stadyum konserleri verilecek. Bugün İstanbul-Trabzon karşılaşması öncesi rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak.

-Rezerv Lig uygulaması devreye girerken bu ligde de açılışı yarın saat 17.00'de İstanbul- Trabzonspor takımları yapacak.

-Hakemler, sahada ve VAR'da görev yapacaklar olarak ayrıldı. Riva'da görevli isimler sahanın içinde yer alamayacak.

-Statta görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak.

-Deplasman yasağı kaldırıldı. Taraftar dış sahada takımıyla olacak.