Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 1-0 yendi! Rachid Ghezzal son dakikalarda attı

Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı siyah beyazlılar 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kartal'a galibiyeti getiren golcü 90+6. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.
CENK OFSAYTA TAKILDI
Beşiktaş'ın 84. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE OYNADI
Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst, ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasıyla görev yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler Kayserispor mücadelesine 11'de başladı. Daha önce Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'un yanı sıra geçtiğimiz haftaiçi kadroya dahil edilen Arthur Masuaku ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını terletti. Yine transfer döneminde gelen Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
KARTAL KAYRA YILMAZ, SALİH UÇAN VE BOYD DÖNDÜ
Beşiktaş'ta orta saha oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Salih Uçan, yeni sezonla birlikte takıma döndü. Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren Salih Uçan ve sezon boyunca Ümraniyespor'da görev alan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri döndü. İki oyuncu Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev aldı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Tyler Boyd ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE BÜTÜN OYUNCULAR AYNI ANDA ISINDI
Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde kadroda yer alan bütün oyuncuların birlikte ısınma çalışmaları yapması dikkat çekti.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda ilk 11 oyuncuları ve karşılaşmaya yedek başlayan oyuncuların maç öncesi hazırlıkları farklı olurdu. İlk 11'de başlayan futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirirken, yedek oyuncular daha çok 5'e 2 ve top kapma çalışmaları yapardı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Kayserispor maçı öncesinde bütün oyuncularına aynı ısınma hareketlerini yaptırması dikkatlerden kaçmadı.
İLK GOL GHEZZAL'DAN
Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk golünü Rachid Ghezzal kaydetti. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki galibiyet golünü 90+6'ncı dakikada Ghezzak kaydetti. Cezayirli kanat oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 2022-23 sezonundaki ilk golünü kaydetmiş oldu.