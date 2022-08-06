Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 1-0 yendi! Rachid Ghezzal son dakikalarda attı

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler Kayserispor mücadelesine 11'de başladı. Daha önce Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'un yanı sıra geçtiğimiz haftaiçi kadroya dahil edilen Arthur Masuaku ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını terletti. Yine transfer döneminde gelen Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.