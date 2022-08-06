Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! “İlk maçı kazanmak çok önemliydi”
Giriş Tarihi: 7.8.2022 01:04

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! “İlk maçı kazanmak çok önemliydi”

Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! “İlk maçı kazanmak çok önemliydi”

Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlı oyuncu Romain Saiss, açıklamalarda bulundu. Saiss, “Bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz, çözüm bulmak için savaşacağız. 100’üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Romain Saiss, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirten Saiss, "Ligin ilk mücadelesi, rakibimiz iyiydi. Kayserispor, iyi oynamaya çalışan, iyi bir takım. Bu yüzden de her şeyi harika yaptığımızı söyleyemem. Ama ilk maçını kazanmak çok önemli ve güzeldi. Kendimizi geliştireceğiz. Bu maçtaki eksiklerimizi değerlendirip, geliştirip daha iyi olacağız. Kazanmak çok önemliydi. Öz güven kazandık. Bu öz güvenle daha çok çalışıp, hafta hafta, maç maç daha iyi oynayan, savaşan bir Beşiktaş izleteceğiz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN DEFANS HATTININ KOORDİNASYONU"

Kayserispor karşısında savunma kurgusunun 4'lü olması hakkında gelen bir soru üzerine Saiss, "Wolverhampton'da yıllarca 3'lü sistemde oynadım. Başarılı da olduk. Milli takımda hala 4'lü oynuyorum. Benim için sistemin bir önemi yok. Fark etmiyor. Önemli olan takımdaki defans hattının koordinasyonu. Koordinasyon sağlandığı zaman 3'lü ya da 4'lü olması çok fark etmiyor. Önemli olan iyi bir iletişim kurarak oynamak" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZE 13'ÜNCÜ, 14'ÜNCÜ ADAM OLDU"

Stadyumdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Saiss, "Harika bir atmosfer vardı. Muhteşemdi. Taraftarımız bırakın bize 12'nci adam olmayı, 13'üncü, 14'üncü adam oldular. Böyle bir taraftar önünde savaşmaktan kaçamazsınız. Hata yapsanız dahi onların size verdiği inanılmaz destekle her şeyinizi verirsiniz. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Daha önümüzde çok zaman var. Onlarla çok daha iyi maçlar çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

"ASLA VAZGEÇMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

90+6'ncı dakikada gelen galibiyet golünü de değerlendiren tecrübeli savunmacı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sonuna kadar mücadele etmenin bir yansımasıydı bu maç. Asla vazgeçmediğimizi gösterdik. Daha zor maçlar da oynayacağız ve bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz, çözüm bulmak için savaşacağız. 100'üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk."

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? 2022 YKS tercih sonuçları için tarih tahmini!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
Motorin ve benzin fiyatlarında akaryakıt indirimi ile dev düşüş! 6 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! "Suriye konusunda Putin ile mutabık kaldık"
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
Sigara fiyatları 6 Ağustos 2022 marka marka liste: En son sigara zammı ile en ucuz ve en uygun zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! “İlk maçı kazanmak çok önemliydi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA