Futbolun kalbi A Spor’da atmaya devam edecek

Futbolun ve sporun tartışmasız bir numaralı adresi A Spor yeni sezona da bomba gibi giriyor. Yepyeni stüdyosu ile sezona başlayan A Spor, yorumcu kadrosuna da sürpriz takviyeler yaptı. 4 büyük takımın maç özetleri tüm yönleriyle ekrana gelirken, Süper Lig heyecanı A Spor ekranlarında ikiye katlanacak. Erman Toroğlu maçların devre arasında ve son düdük çalmadan ekranda olacak.Özet görüntüler eşliğinde karşılaşmaların tartışmalı pozisyonlarına son noktayı yine Erman Toroğlu koyacak...Türkiye'nin Kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine A Spor ekranlarında olacak. Kupanın nefes kesen maçları canlı yayınla sezon boyunca sporseverlerle buluşacak.A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde bir ekran klasiği haline gelen Takım Oyunu, 90+1 programının hemen ardından ünlü konuklarıyla yayında olacak.Futbolseverler, A Spor'da Avrupa liglerindeki heyecana da ortak olacak. Avrupa'nın önde gelen liglerinden 1 maç her hafta canlı yayınlanacak.