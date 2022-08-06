Futbolun kalbi A Spor’da atmaya devam edecek

Sporseverlerin ilk tercihi yeni sezonda da A Spor olacak. 4 büyük takımın maç özetleri tüm yönleriyle ekrana gelecek. Yeni program 90+1’de usta yorumcu Erman Toroğlu, karşılaşmaları mercek altına alacak
Futbolun ve sporun tartışmasız bir numaralı adresi A Spor yeni sezona da bomba gibi giriyor. Yepyeni stüdyosu ile sezona başlayan A Spor, yorumcu kadrosuna da sürpriz takviyeler yaptı. 4 büyük takımın maç özetleri tüm yönleriyle ekrana gelirken, Süper Lig heyecanı A Spor ekranlarında ikiye katlanacak. Erman Toroğlu maçların devre arasında ve son düdük çalmadan ekranda olacak. A Spor Yayın KoordinatörüEnder Bilgin soracak, yepyeniprogram 90+1'de Erman Hocamaçları mercek altına alacak. Özet görüntüler eşliğinde karşılaşmaların tartışmalı pozisyonlarına son noktayı yine Erman Toroğlu koyacak...
TÜRKİYE KUPASI DA NEFESLERI KESECEK
Türkiye'nin Kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine A Spor ekranlarında olacak. Kupanın nefes kesen maçları canlı yayınla sezon boyunca sporseverlerle buluşacak.
TAKIM OYUNU YİNE GÜNDEMİ BELİRLEYECEK
A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde bir ekran klasiği haline gelen Takım Oyunu, 90+1 programının hemen ardından ünlü konuklarıyla yayında olacak.
HER HAFTA AVRUPA'DAN CANLI MAÇ YAYINI
Futbolseverler, A Spor'da Avrupa liglerindeki heyecana da ortak olacak. Avrupa'nın önde gelen liglerinden 1 maç her hafta canlı yayınlanacak.