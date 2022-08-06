Galatasaray, Brezilyalı yıldız Bernard’ın peşinde

Sharjah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği aktarılmakta. Geçen sezon Sharjah ile 31 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 5 asist kaydetti. Bu sezon ise 5 maçta forma giyen başarılı oyuncu 2 gol ve 1 asist ile oynadı.