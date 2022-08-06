Galatasaray, Brezilyalı yıldız Bernard’ın peşinde

Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Haris Seferovic gibi önemli oyunculara kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar'ın Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde (UAE Pro League) Sharjah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard ile ilgilendiği belirtildi.
PAOK DA İSTİYOR
PAOK News'in haberine göre; Yunan ekibi PAOK, Bernard'ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Fakat oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edildi. Yunan sitesinin içeriğine göre PAOK, Sharjah'ın yaklaşımı nedeniyle transfer adına sarı-kırmızılı takımın bir adım önünde yer alıyor.
2013'te 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna ekibindeki sözleşmesinin bitmesi ile Everton'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, 2021'de ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ın yolunu tuttu.
Sharjah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği aktarılmakta. Geçen sezon Sharjah ile 31 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 5 asist kaydetti. Bu sezon ise 5 maçta forma giyen başarılı oyuncu 2 gol ve 1 asist ile oynadı.