Göztepe, Fenerbahçe’den Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya’yı istiyor

Üç futbolcuyu da kiralamak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Göztepe'nin önemli mesafe katettiği vurgulandı. Fenerbahçe teknik ekibinin de Tiago, Burak ve Muhammed'in deneyim kazanmaları için oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi.