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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:34

Liverpool - Fulham maçı nefes kesti! Mitrovic'in dublesine cevap Nunez ve Salah'tan

AA
Liverpool - Fulham maçı nefes kesti! Mitrovic’in dublesine cevap Nunez ve Salah’tan

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Goller Aleksandar Mitrovic (2) ile Darwin Nunez ve Mohamed Salah'tan geldi.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı.

Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.

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Liverpool - Fulham maçı nefes kesti! Mitrovic'in dublesine cevap Nunez ve Salah'tan
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