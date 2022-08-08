10 milyon €’ya imzalar atılacak

Uruguaylı forvetin bonservisini elinde bulunduran Valencia kararını yarın sarı-lacivertli kulübe iletecek. Transferin 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonusla tamamlanması bekleniyor
Fenerbahçe, 2019 yılından bu yana Valencia'da forma giyen Maxi Gomezile her konudaanlaşmaya varırken gözler İspanyol kulübünün kararına çevrildi. Valencia'nın, sözleşmesinde '140 milyon Euro'ya serbestkalır' maddesi olan Gomez için yarın sarı-lacivertli yönetime son kararını iletmesi bekleniyor. Transferin 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonusla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GONÇALO GUEDES AYRILACAK AMA...
25 yaşındaki Gomez'in ayrılığınınperde arkasında yeni teknikadam Gennaro Gattuso'nun kendisinias kadroda düşünmemesi yatıyor.Takımın bir numaralı golcüsü GonçaloGuedes'in muhtemel vedasına rağmentakımda yer bulması zor gözüken Maxi Gomez,bu nedenle takımdan ayrılma kararıaldı ve Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Oyuncununyıllık maliyeti 2.5 milyon Euro olacak.
TRANSFERDE TORREIRA DETAYI
Maxi Gomez transferinde, ezeli rekabeti de ilgilendiren ilginç bir detay var. Şayet Valencia, oyuncuyu daha erken satabilseydi, Arsenal'den ayrılan ve Galatasaray ile sözleşme imzalamak için önceki gece İstanbul'a gelen Lucas Torreira'ya talip olacaktı. Torreira'nın da Galatasaray'a 'evet' demesine rağmen birkaç gün beklemesinin sebebinin Valencia olduğu kaydedildi. Ancak Maxi Gomez henüz satılamadığı için Valencia teklif yapamadı ve Torreira Galatasaray'ın yolunu tuttu.