10 milyon €’ya imzalar atılacak

Fenerbahçe, 2019 yılından bu yana Valencia'da forma giyengözler İspanyol kulübünün kararına çevrildi. Valencia'nın, sözleşmesindemaddesi olan Gomez için yarın sarı-lacivertli yönetime son kararını iletmesi bekleniyor. Transferin 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonusla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.25 yaşındaki Gomez'inTakımın bir numaralı golcüsü GonçaloGuedes'in muhtemel vedasına rağmentakımda yer bulması zor gözüken Maxi Gomez,bu nedenle takımdan ayrılma kararıaldı ve Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.Maxi Gomez transferinde, ezeli rekabeti de ilgilendiren ilginç bir detay var. Şayet Valencia, oyuncuyu daha erken satabilseydi, Arsenal'den ayrılan ve Galatasaray ile sözleşme imzalamak için önceki gece İstanbul'a gelen Lucas Torreira'ya talip olacaktı. Torreira'nın da Galatasaray'a 'evet' demesine rağmen birkaç gün beklemesinin sebebinin Valencia olduğu kaydedildi. Ancak Maxi Gomez henüz satılamadığı için Valencia teklif yapamadı ve Torreira Galatasaray'ın yolunu tuttu.