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Giriş Tarihi: 8.8.2022

10 milyon €’ya imzalar atılacak

VOLKAN DEMİR
10 milyon €’ya imzalar atılacak

Uruguaylı forvetin bonservisini elinde bulunduran Valencia kararını yarın sarı-lacivertli kulübe iletecek. Transferin 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonusla tamamlanması bekleniyor

Fenerbahçe, 2019 yılından bu yana Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya varırken gözler İspanyol kulübünün kararına çevrildi. Valencia'nın, sözleşmesinde '140 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Gomez için yarın sarı-lacivertli yönetime son kararını iletmesi bekleniyor. Transferin 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonusla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GONÇALO GUEDES AYRILACAK AMA...
25 yaşındaki Gomez'in ayrılığının perde arkasında yeni teknik adam Gennaro Gattuso'nun kendisini as kadroda düşünmemesi yatıyor. Takımın bir numaralı golcüsü Gonçalo Guedes'in muhtemel vedasına rağmen takımda yer bulması zor gözüken Maxi Gomez, bu nedenle takımdan ayrılma kararı aldı ve Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Oyuncunun yıllık maliyeti 2.5 milyon Euro olacak.

TRANSFERDE TORREIRA DETAYI
Maxi Gomez transferinde, ezeli rekabeti de ilgilendiren ilginç bir detay var. Şayet Valencia, oyuncuyu daha erken satabilseydi, Arsenal'den ayrılan ve Galatasaray ile sözleşme imzalamak için önceki gece İstanbul'a gelen Lucas Torreira'ya talip olacaktı. Torreira'nın da Galatasaray'a 'evet' demesine rağmen birkaç gün beklemesinin sebebinin Valencia olduğu kaydedildi. Ancak Maxi Gomez henüz satılamadığı için Valencia teklif yapamadı ve Torreira Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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