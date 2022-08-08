Başkentte gol sesi çıkmadı! Ankaragücü 0-0 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
7'nci dakikada Marlon'un sol taraftan yaptığı ortada Oğuz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza yayı üzerinde topa yükselen Oğuz'un kafa vuruşunda top auta gitti.
9'uncu dakikada kaleci Sehic'in hatalı pasında topla buluşan Chatzigiovanis, topu boş kale yerine auta gönderdi.
17'nci dakikada Pedrinho'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Beridze şutunu çekti. Kaleci Sehic'i de geçen top yandan auta gitti.
59'uncu dakikada Hadziahmetovic'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Calvo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.