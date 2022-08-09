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Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:55

Rıza Çalımbay'dan önemli açıklamalar! "En büyük hedefim Avrupa"

İHA
Rıza Çalımbay’dan önemli açıklamalar! En büyük hedefim Avrupa

Taraftarlara seslenen DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarlarımızla beraber yürümek istiyoruz bu yolu. Ben Gaziantep FK maçı saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz onlara çok şeyler kazandırdık, bu sene de kazandıracağız" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ligin ilk maçlarının kolay olmadığını söyleyen Çalımbay, "Hazır olmayabilirsiniz, yeni arkadaşlarınız gelmiş olabilir. Onun için ilk maçlar sıkıntılı geçebilir. Bizim maçımız da ortada geçen bir müsabaka oldu. İyi pozisyonlarımız vardı, maalesef onları değerlendiremedik. Tabi ki bu oyun bize yetmez. Hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağımız için bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de ligde devam etmek istiyorsak eksik olan yerlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra da çalışarak iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendiren Çalımbay, "Adana Demirspor geçtiğimiz sezondan itibaren çok iyi transferler yaptı. Zor bir takım. Sahalarından 30-35 bin taraftara oynuyorlar. Biz o maçlara gittiğimiz zaman gıpta ediyoruz. İlk hafta sahamızda oynadığımız Gaziantep FK maçında bin 200 taraftar vardı. Onların da çoğu gurbetçi arkadaşlardı. Gerçekten çok üzüldüm. Bizim taraftarımız bu olmamalı. Haklı olduğu konular da olsa yüzde yüz gelip takımını desteklemeleri gerekiyor. Taraftar futbolcudan daha önemli. Onların vereceği destekle futbolcu arkadaşlar daha coşkulu daha istekli oluyor. Onların tezahüratları ile etkileniyorlar. Karşı takıma baskı kuruyorlar. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var. Böyle olunca başta ben olmak üzere çok üzülüyoruz. Mutlaka takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostudur. Onlarla beraber yürümek istiyoruz bu yolu. Ben bu maçı saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz onlara çok şeyler kazandırdık, bu sene de kazandıracağız. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da başarılı olmak. Geçtiğimiz sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"MALMÖ İYİ BİR TAKIM"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçındaki muhtemel rakibi Malmö'yi de değerlendiren Çalımbay, İsveç ekibinin iyi bir takım olduğunu söyledi. Malmö'ye karşı daha önce oynadığını hem de antrenör olarak karşılaştığını hatırlatan Çalımbay, "Beşiktaş ile Türkiye'de 1-0 yenildik. Deplasmanda ise 4-1 yenerek eledik. Malmö ters bir takım. Ne olursa olsun oyun düzenini bozmayan, uzun oyunculardan kurulu, kanatlarını kullanan tıpkı İngiliz ekolü gibi bir takım. Bana göre en kuvvetli takım bize çıktı. 3-4 oyuncu almamız lazım. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır şekilde götürebilirsek çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz" dedi.

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Rıza Çalımbay'dan önemli açıklamalar! "En büyük hedefim Avrupa"
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