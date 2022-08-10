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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:19

Beşiktaş, Selim Amallah'ı transfer radarına aldı!

Beşiktaş, Selim Amallah’ı transfer radarına aldı!

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Beşiktaş, hamlelerine devam ediyor. Valerien Ismael önderliğinde sezona 3 puanla başlayan siyah beyazlılar, orta sahaya Selim Amallah'ı istiyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, daha önce Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığı Standard Liege'in yıldızı Selim Amallah'ı gözüne kestirmiş durumda.

Belçika basınından Het Belang van Limburg, Beşiktaş'ın Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti. Amallah'a Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya'dan Augsburg ve İspanya'dan Girona'nın da talip oldukları aktarıldı.

LIEGE SATMAYI DÜŞÜNEBİLİR

Standard Liege'in en başarılı isimlerinden Amallah, sezonu da çok iyi şekilde açtı. Faslı 10 numara, yeni sezonda çıktığı 3 maçta 3 gol atmayı başardı.

Standard Liege, Amallah'ı bırakmak istemese de oyuncunun Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi durumunu kritik hale getiriyor. Sözleşme uzatmaya yanaşmaması durumunda Selim Amallah'ın bu yaz satılabileceği aktarılıyor.

HOCASINDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Standard Liege'in teknik direktörü Ronny Delia, Selim Amallah'ın attığı gollerle Cercle Brugge'ü 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncusu için övgü dolu sözler söyleyen Delia, "Selim'i çok beğeniyorum. Bence takımımızın en iyi oyuncusu. O, bu takımdaki x faktör. Onu kalması için ikna edebilir miyiz? Bence bu şekilde oynamak ona geçen yıldan daha çok yakışıyor. Keyif alıyor ve sezona da iyi başladı. Kalmak istiyorsa bir şeyler yapmaya hazır olacağı. Onu kaybedersek ise yerini doldurmak zor olacak" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Selim Amallah'ı transfer radarına aldı!
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