En az 4 transfer yapacağız

A Spor’a konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi 2 orta saha, 1 kanat oyuncusu ve 1 de stoper alacaklarını söyledi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da siyahbeyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'den satır başları: TRANSFERLER henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Josef'in beklenmedik ameliyatı, bunu daha da gerekli hale getirdi. Kanatlarda1 futbolcu ihtiyacımız var.N'Koudou'nun yanında birisininolması gerekiyor. Tek başına taşıması çok zor. Bir de stoper… KONRAD de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki isim var. Biri Sivas'tan Kerem Atakan Kesgin. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray Günter gündemimizde. Orta sahaiçin iki aday var, biri yerli. En az 4transfer yapmak istiyoruz. WELINTON ve N'Koudou gitmek istiyor. İkisinin de kalmasından yanayız. YABANCI sayısı birdenbire 14'ten 21 oldu. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz? (EMIRHAN İlkhan'la ilgili) Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. ERSIN için teklif yok, Serdar Saatçı için birkaç gelen-giden oldu. KORAY Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 milyon Euro bonservis istiyorlar. VALERIEN İsmael'den çok ümitliyim, gelecekte çok daha büyük hoca olacak.