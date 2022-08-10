En az 4 transfer yapacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da siyahbeyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'den satır başları:henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Josef'in beklenmedik ameliyatı, bunu daha da gerekli hale getirdi.Tek başına taşıması çok zor. Bir de stoper…de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki isim var. Biri Sivas'tan Kerem Atakan Kesgin. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray Günter gündemimizde.ve N'Koudou gitmek istiyor. İkisinin de kalmasından yanayız.sayısı birdenbire 14'ten 21 oldu. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?İlkhan'la ilgili) Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var.için teklif yok, Serdar Saatçı için birkaç gelen-giden oldu.Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 milyon Euro bonservis istiyorlar.İsmael'den çok ümitliyim, gelecekte çok daha büyük hoca olacak.