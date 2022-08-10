Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En az 4 transfer yapacağız
Giriş Tarihi: 10.8.2022

En az 4 transfer yapacağız

En az 4 transfer yapacağız

A Spor’a konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi 2 orta saha, 1 kanat oyuncusu ve 1 de stoper alacaklarını söyledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da siyahbeyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'den satır başları:
TRANSFERLER henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Josef'in beklenmedik ameliyatı, bunu daha da gerekli hale getirdi. Kanatlarda 1 futbolcu ihtiyacımız var. N'Koudou'nun yanında birisinin olması gerekiyor. Tek başına taşıması çok zor. Bir de stoper…
KONRAD de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki isim var. Biri Sivas'tan Kerem Atakan Kesgin. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray Günter gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. En az 4 transfer yapmak istiyoruz.
WELINTON ve N'Koudou gitmek istiyor. İkisinin de kalmasından yanayız.
YABANCI sayısı birdenbire 14'ten 21 oldu. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?
(EMIRHAN İlkhan'la ilgili) Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var.
ERSIN için teklif yok, Serdar Saatçı için birkaç gelen-giden oldu.
KORAY Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 milyon Euro bonservis istiyorlar.
VALERIEN İsmael'den çok ümitliyim, gelecekte çok daha büyük hoca olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranında açıklanacak!
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan, 'Hayırlı olsun' diyerek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO ülkeleri kapımızı çalmaya başladı
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
En az 4 transfer yapacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA