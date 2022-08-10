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Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:59 Son Güncelleme: 10.8.2022 15:02

Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı! Golünü attı kadroya alınmadı...

İHA
Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı! Golünü attı kadroya alınmadı...

Fenerbahçe’nin, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’da karşılaşacağı Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı. Listede kendisine yer bulamayan isimler dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile Avrupa listesinde daha önce ismi yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik Slovacko kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun."

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Fenerbahçe’nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı! Golünü attı kadroya alınmadı...
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