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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:50

Futbol: Libertadores Kupası

AA
Futbol: Libertadores Kupası

2022 Libertadores Kupası'nda Flamengo, konuk ettiği Corinthians'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında, iki Brezilya temsilcisinden Flamengo, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda Corinthians'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Flamengo, 52. dakikada Pedro'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Corinthians'ta Uruguaylı oyuncu Bruno Mendez, 68. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 2-0 kazanan Flamengo, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Turnuvaya, Talleres-Velez Sarsfield ve Palmeiras-Atletico Mineiro çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edilecek.

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Futbol: Libertadores Kupası
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