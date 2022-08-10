Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lille başkanından Yusuf Yazıcı itirafı! "İtalya Ve Diğer Avrupa Ülkelerinden İlgi Var"
Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:42

Lille başkanından Yusuf Yazıcı itirafı! "İtalya Ve Diğer Avrupa Ülkelerinden İlgi Var"

Lille başkanından Yusuf Yazıcı itirafı! İtalya Ve Diğer Avrupa Ülkelerinden İlgi Var

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transfer döneminin gözdesi haline geldi. Lille Başkanı Olivier Letang, yıldız futbolcuya İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden ilgi olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille OSC Başkanı Olivier Letang, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"İLGİ VAR"

port Express'e konuşan Letang, "Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili kararı henüz vermiş değiliz. İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden dahil olmak üzere farklı ülkelerden de oyuncuya ilgi var.

"FONSECA YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Paulo Fonseca geldiğinden bu yana onu yakından takip ediyor. Daha fazlasını şu an söyleyemem" şeklinde konuştu.

NOTTİNGHAM FOREST İDDİALARI YALANLADI

Bilindiği üzere, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Nottingham Forest'ın milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilmiş ancak İngiliz kulübü bu iddiaları yalanlamıştı.

SALERNİTANA DA İSTİYOR

Öte yandan, İtalyan kulübü Salernitana'nın da 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

TRABZONSPOR SATIŞTAN PAY ALACAK

Milli yıldızın takımdan ayrılması durumunda eski kulübü Trabzonspor da bu satıştan pay alacak. Yusuf'u 17.5 milyon Euro ücretle Fransız ekibine satan Karadeniz ekibi, sözleşmeye eklediği maddeye göre sonraki satıştan %20 pay alacak.

17,5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU, ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2019-20 sezonunun başında Trabzonspor'dan 17,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, Fransız ekibiyle 89 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans sergilerken 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık geçiren Yusuf Yazıcı, lig de forma giydiği 10 maçta 8 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM duyurusu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor!
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
Milyonluk Masserati'li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu
Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları dünyanın gündeminde: Türkiye hakkı olanı alacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille başkanından Yusuf Yazıcı itirafı! "İtalya Ve Diğer Avrupa Ülkelerinden İlgi Var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA