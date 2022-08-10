Rumen ekibi CFR Cluj'un genç yeteneği Claudiu Petrila'nın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor. 21 yaşındaki sol açık ile ilgilenen takımlar arasında en ciddi aday olarak Fenerbahçe 'nin ismi öne çıkarılıyor.



Rumen basınından Playsport'un haberine göre; Petrila ile ilgilenen 3 takım var. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden FC Dallas, İspanya'dan Osasuna ve Türkiye'den Fenerbahçe...



TEKLİF YAPILDI!

Rumen oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu aktarılmakta. Hatta birkaç haftadır bu konuda çalışmalar yürüten Sarı-Lacivertlilerin e-posta üzerinden bilgi alışverişinde bulunduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Petrila için ilk teklifini sunduğu ve buna CFR Cluj tarafından karşı talep iletildiği ifade edilmekte.

MENAJERİ AÇIKLADI

Petrila'nın transferine ilişkin Sport'a açıklamalarda bulunan menajeri Sergiu Bodea, "Transferiyle ilgili temaslar oldu. Yaklaşık 5 milyon Euro düzeyinde bir bonservis üzerinde görüşülüyor. Size söyleyebileceğim şey, Türkiye'den bir takımın onun için ileri görüşmelerde olduğu... Ayrıca ABD'den ve İspanya'dan bir takımla da görüşüyoruz. Hafta sonuna doğru Petrila'nın geleceğiyle ilgili daha net bir fikre sahip olacağız" dedi.

Daha önce Petrila için yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Atlanta United'ın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk bonservis teklifi reddedilmişti.