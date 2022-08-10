Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan kanat hamlesi! Claudiu Petrila...
Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan kanat hamlesi! Claudiu Petrila...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan kanat hamlesi! Claudiu Petrila...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... CFR Cluj forması giyen 21 yaşındaki Rumen oyuncu Claudiu Petrila için Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu ve hatta ilk teklifin de iletildiği belirtildi.

Rumen ekibi CFR Cluj'un genç yeteneği Claudiu Petrila'nın yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor. 21 yaşındaki sol açık ile ilgilenen takımlar arasında en ciddi aday olarak Fenerbahçe 'nin ismi öne çıkarılıyor.

Rumen basınından Playsport'un haberine göre; Petrila ile ilgilenen 3 takım var. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden FC Dallas, İspanya'dan Osasuna ve Türkiye'den Fenerbahçe...

TEKLİF YAPILDI!

Rumen oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu aktarılmakta. Hatta birkaç haftadır bu konuda çalışmalar yürüten Sarı-Lacivertlilerin e-posta üzerinden bilgi alışverişinde bulunduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Petrila için ilk teklifini sunduğu ve buna CFR Cluj tarafından karşı talep iletildiği ifade edilmekte.

MENAJERİ AÇIKLADI

Petrila'nın transferine ilişkin Sport'a açıklamalarda bulunan menajeri Sergiu Bodea, "Transferiyle ilgili temaslar oldu. Yaklaşık 5 milyon Euro düzeyinde bir bonservis üzerinde görüşülüyor. Size söyleyebileceğim şey, Türkiye'den bir takımın onun için ileri görüşmelerde olduğu... Ayrıca ABD'den ve İspanya'dan bir takımla da görüşüyoruz. Hafta sonuna doğru Petrila'nın geleceğiyle ilgili daha net bir fikre sahip olacağız" dedi.
Daha önce Petrila için yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Atlanta United'ın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk bonservis teklifi reddedilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM duyurusu: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor!
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
Milyonluk Masserati'li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu
Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları dünyanın gündeminde: Türkiye hakkı olanı alacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan kanat hamlesi! Claudiu Petrila...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA