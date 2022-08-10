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Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:30

Valencia'nın menajerinden flaş açıklamalar! "En iyisi olduğu sonucuna vardık"

Valencia’nın menajerinden flaş açıklamalar! En iyisi olduğu sonucuna vardık

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncunun geleceği hakkında Ekvador basınına çarpıcı açıkalamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de zaman gösterdiği performansla eleştirilse de takımın yıldız isimlerinden birisi olan Enner Valencia'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair spekülasyonlar açıklığa kavuştu.

Enner Valencia'nın menajeri, Ekvador basınına verdiği röportajda yıldız futbolcunun geleceğine dair önemli detaylar paylaştı. Söz konusu röportajda yıldız oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, "Enner ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştük ve en azından bu sezon kalmanın en iyisi olduğu sonucuna vardık. Enner, Fenerbahçe'nin kaptanı, ki bu hiç de küçük bir şey değil. Yönetimle, takım arkadaşlarıyla ve yeni teknik direktörle olan iyi ilişkileri, kalması için istikrar sağladı. Başkanla sözleşme yenileme konusunu da görüşüyoruz. Öncelik Fenerbahçe'de 2 veya 3 yıl daha kalması yönünde" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki üçüncü sezonuna giren Enner Valencia, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 72 resmi maçta 28 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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Valencia'nın menajerinden flaş açıklamalar! "En iyisi olduğu sonucuna vardık"
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