Başakşehir Avrupa macerasında Breidablik’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Breidablik'i konuk ediyor. İlk maçtan 3-1'lik skorla avantajı elinde tutan temsilcimiz; galibiyet, beraberlik ya da az gollü mağlubiyette turu atlayan taraf olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Saat 20.45'te başlayacak mücalede ilk 11'ler belli oldu.
İşte ilk 11'ler...
Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.