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Giriş Tarihi: 11.8.2022 19:26

Başakşehir Avrupa macerasında Breidablik'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Başakşehir Avrupa macerasında Breidablik’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında, sahasında Breidablik'i konuk ediyor. İlk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Avrupa macerasında dolu dizgin ilerlemek istiyor. Canlı anlatımını haberimizde vereceğimiz maçın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Breidablik'i konuk ediyor. İlk maçtan 3-1'lik skorla avantajı elinde tutan temsilcimiz; galibiyet, beraberlik ya da az gollü mağlubiyette turu atlayan taraf olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
Saat 20.45'te başlayacak mücalede ilk 11'ler belli oldu.

İşte ilk 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Şener, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.

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Başakşehir Avrupa macerasında Breidablik'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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