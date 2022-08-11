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Giriş Tarihi: 11.8.2022 13:40

Konyaspor'un rakibi Vaduz, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı

DHA
Konyaspor’un rakibi Vaduz, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Lihtenştayn’ın Vaduz takımı, kamp yaptığı otelden çıkıp, Konya sokaklarında antrenman yaptı. Sokakta Vaduz takımının futbolcularını görenler şaşkınlık yaşadı.

Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de Konyaspor ile rövanş maçına çıkacak olan Vaduz takımı, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı. Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.

Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, "Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre'de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz" dedi.

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Konyaspor'un rakibi Vaduz, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı
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