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Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:34

Libertadores Kupası'nda Velez Sarsfield ve Palmeiras yarı finale yükseldi

AA
Libertadores Kupası’nda Velez Sarsfield ve Palmeiras yarı finale yükseldi

2022 Libertadores Kupası'nda rakiplerini eleyen Velez Sarsfield ile Palmeiras, yarı finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında, iki maç oynandı.

Arjantin temsilcilerini karşı karşıya getiren karşılaşmada, Velez Sarsfield, konuk olduğu Talleres'i 79. dakikada Julian Fernandez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Velez Sarsfield'da Alexander Medina, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 3-2 kazanan Velez Sarsfield, turnuvada yarı finale kalırken, bu turda Brezilya temsilcisi Flamengo ile eşleşti.

Brezilya temsilcilerini karşı karşıya getiren ve 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Palmeiras, konuk ettiği Atletico Mineiro ile normal süre içinde 0-0 berabere kalırken, penaltılarda rakibini 6-5 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Palmeiras'ta 29. dakikada Danilo ile 82. dakikada Gustavo Scarpa doğrudan, Atletico Mineiro'da ise 90+6. dakilada Eduardo Vargas ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Turnuvaya, Estudiantes ile Atletico Paranaense arasındaki çeyrek final rövanş maçıyla devam edilecek.

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Libertadores Kupası'nda Velez Sarsfield ve Palmeiras yarı finale yükseldi
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