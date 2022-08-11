Tereciye tere sattı!

Avrupa’nın futbolcu fabrikası olarak bilinen Ajax, 19 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililere 10 milyon Euro ödeyecek
Trabzonspor altyapısından yetişen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın A Takım'a kazandırdığı 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa'nın futbolcu fabrikası Ajax'ta... Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri gerçekleşirken bordo-mavililer, Hollanda ekibi ile 10 milyon Euro'ya anlaştı. Yapılanuzun soluklu görüşmeler sonucundaTrabzonspor, sonraki satıştan da yüzde15 pay alacak. Ayrıca Ahmetcan'ın performansına göre 2 milyon Euro civarındabonus da sözleşmeye eklendi. Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Türkiye'ye dönmesi durumundahaklarının Trabzonspor'da olacağı belirtildi. Hollanda ekibinin Ahmetcan'ı transfer ederken, Trabzonspor'un yanı sıra U19 ve U21 milli takımlarındaki performansını da baz aldığı aktarıldı.
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Trabzonspor'a artık iki stoper şart oldu Ahmetcan, Edgar'ın sakatlanmasından sonra görev aldığı her maçta genç yaşına rağmen beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Deneyimsizliğine karşı verilen görevi en iyi şekilde yaptı. Hugo ileiyi bir ikili oluşturdu. Sol ayaklı bir savunmacı ve fizik olarak iyi durumda. Hava toplarında gerekli yeterliliği de var. Ajax gibi genç oyuncularaşans veren ve onların gelişmesi için hertürlü olanağı sunan bir kulübe transferolması kendisi için büyük bir şanstır. Hugo sol ayaklı, Denswil sol ayaklı Ahmetcan da sol stoperdi. Ahmetcan takımda kalsaydı bile stoper gerekliydi. Şimdi zaten minimum bir tane sağ stoper şart. İkinci bir stoper transferi de fikstürün yoğunluğu göz önüne alındığında derinlik bakımından yapılabilir.