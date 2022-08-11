Tereciye tere sattı!

Trabzonspor altyapısından yetişen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın A Takım'a kazandırdığı 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Avrupa'nın futbolcu fabrikası Ajax'ta... Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri gerçekleşirken bordo-mavililer, Hollanda ekibi ile 10 milyon Euro'ya anlaştı.Ayrıca Ahmetcan'ın performansına göreda sözleşmeye eklendi. Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı vebelirtildi. Hollanda ekibinin Ahmetcan'ı transfer ederken, Trabzonspor'un yanı sıra U19 ve U21 milli takımlarındaki performansını da baz aldığı aktarıldı.İSKENDER GÜNENTrabzonspor'a artık iki stoper şart olduEdgar'ın sakatlanmasından sonra görev aldığı her maçta genç yaşına rağmen beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Deneyimsizliğine karşı verilen görevi en iyi şekilde yaptı.Sol ayaklı bir savunmacı ve fizik olarak iyi durumda. Hava toplarında gerekli yeterliliği de var.Hugo sol ayaklı, Denswil sol ayaklı Ahmetcan da sol stoperdi. Ahmetcan takımda kalsaydı bile stoper gerekliydi. Şimdi zaten minimum bir tane sağ stoper şart. İkinci bir stoper transferi de fikstürün yoğunluğu göz önüne alındığında derinlik bakımından yapılabilir.