Evander sınıfı geçemedi

Transferin hızlı takımı G.Saray'ın listesinin ilk sıralarında yer alan Evander için görüşmeler durdu.. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Midtylland 12 milyon Euro'dan başlattığı görüşmelerde 8 milyon Euro seviyesine kadar inse de G.Saray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu.bu kez geri çekilme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen oyuncunun maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirtenOkan Buruk ile Nelsson arasındaki bu görüntüler oyuncunun takımda kalsa da konsantrasyonunu kaybetmeyeceği şeklinde yorumlandı. Deneyimli teknik adam, oyuncusunu bir yandan da kalması halinde şampiyonluk yolunda takımın en önemli ismi olduğunu ısrarla hatırlatıyorSarı-kırmızılılar ligin ikinci haftasındaki Giresunspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Pas ağırlıklı yapılan çalışma şut idmanı ile sona erdi. Öte yandan antrenmanda yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün de 29. yaş günü kutlandı.