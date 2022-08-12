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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Evander sınıfı geçemedi

BERKAY TURAN

Danimarka ekibi Midtylland ile pazarlıklar devam ederken, Mertens’in ikna edilmesiyle Okan Buruk, oyuncunun alınmasını istemedi. Tecrübeli çalıştırıcı kadrosundaki isimlerin bu bölgede yeterli olacağını sarı-kırmızılı yönetime iletti

Transferin hızlı takımı G.Saray'ın listesinin ilk sıralarında yer alan Evander için görüşmeler durdu.. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Midtylland 12 milyon Euro'dan başlattığı görüşmelerde 8 milyon Euro seviyesine kadar inse de G.Saray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu. Evander G.Saray ile prensipte anlaşırken bir yandan diğer transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar bu kez geri çekilme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen oyuncunun maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.

ORTADAKİ ÜÇLÜ BANA YETER
Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıca Mertens'in gelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.



ŞAMPİYON OL ÖYLE GİT!
Okan Buruk ile Nelsson arasındaki bu görüntüler oyuncunun takımda kalsa da konsantrasyonunu kaybetmeyeceği şeklinde yorumlandı. Deneyimli teknik adam, oyuncusunu bir yandan da kalması halinde şampiyonluk yolunda takımın en önemli ismi olduğunu ısrarla hatırlatıyor

FLORYA'DA PAS TRAFİĞİ YAŞANDI!
Sarı-kırmızılılar ligin ikinci haftasındaki Giresunspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Pas ağırlıklı yapılan çalışma şut idmanı ile sona erdi. Öte yandan antrenmanda yeni transfer Fredrik Midtsjö'nün de 29. yaş günü kutlandı.

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