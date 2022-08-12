Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!

TRANSFERDE RAKİPLER VAR

İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda... Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. 11 sarı ve 1 de kırmızı kart gören savunmacı daha önce Caen ve Bastia takımlarında da görev yapmıştı.