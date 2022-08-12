Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:36

Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!

Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!

Afrika basını, Galatasaray'ın Alexander Djiku için Fransız ekibi Strasbourg'a 4 milyon Euro'luk teklif sunduğunu yazdı.

Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

Aslan, 28 yaşındaki stoper için Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile görüşme gerçekleştirdi. Afrika basınında yer alan haberde Galatasaray'ın teklifi de duyuruldu. Cimbom'un Alexander Djiku için 4 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia edildi.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR
İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda... Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. 11 sarı ve 1 de kırmızı kart gören savunmacı daha önce Caen ve Bastia takımlarında da görev yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS giriş ile sorgulama ekranı!
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı
Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA