Galatasaray, Alexander Djiku için teklif yaptı!

Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Alexander Djiku'yu gündemine aldı.
Aslan, 28 yaşındaki stoper için Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg ile görüşme gerçekleştirdi. Afrika basınında yer alan haberde Galatasaray'ın teklifi de duyuruldu. Cimbom'un Alexander Djiku için 4 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia edildi.
TRANSFERDE RAKİPLER VAR
İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan ise Rennes ve Nice de Djiku'yu transfer etmek için düğmeye basmış durumda... Tam adı Alexander Kwabena Baidoo Djiku olan futbolcu, geçen sezon Strasbourg ekibinde 33 maçta 2876 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. 11 sarı ve 1 de kırmızı kart gören savunmacı daha önce Caen ve Bastia takımlarında da görev yapmıştı.