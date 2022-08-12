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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Marc Bartra imzaya geliyor

Marc Bartra imzaya geliyor
Trabzonspor, uzun zamandır ismi gündemde olan Marc Bartra'yı da ikna etmeyi başardı. İspanyol oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret öneren bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Yapılan pazarlıklarda Real Betis'i de 4 milyon Euro bonservis bedeline ikna eden bordo-mavililer, her hangi bir aksilik olmazsa tecrübeli stoperi özel uçakla bugün Türkiye'ye getirecek.

SHOMURODOV İÇİN 1 MİLYON AZ GELDİ
TRABZONSPOR'UN Roma'nın Özbek santraforu Eldor Shomurodov'u bir yıl kiralamak için İtalyan kulübüne 1 milyon Euro teklif ettiği Avrupa basınında da gündemi meşgul etmeye başladı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu için bir çok İtalyan kulübünün girişimde olduğu belirtilip, bordo-mavili kulübe "Daha yüksek teklifler var" diyerek olumsuz yanıt verildiğine vurgu yapıldı. 1,90'lık forvet, Genoa'dan 18 milyon Euro'ya alınmıştı.

AHMETCAN'DA KADRO BELİRSİZLİĞİ
TRABZONSPOR ile Ajax kulübü arasında transferi için resmi yazışmaların tamamlanmasını bekleyen genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın Atakaş Hatayspor ile bu akşam oynanacak olan maçta kadroda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu arada kulüp yetkilileri Ahmetcan'ın transferiyle alakalı ciddi bir sorunun bulunmadığını prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

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Marc Bartra imzaya geliyor
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