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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Sıra geldi Antwerp’e

Sıra geldi Antwerp’e

Medipol Başakşehir, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Breidablik’i 3-0 devirip play-off turuna kaldı

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda gülen taraf Medipol Başakşehir oldu. İlk maçta deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik karşısında 3-1 kazanıp tur kapısını açan temsilcimiz dün de rakibini bir kez daha devirdi: 3-0... 44'te Okaka ile perde açılırken 74'te Touba skoru 2-0'a getirdi. İlk maçın yıldızı Aleksic ise 84'te sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirip takımını da farka koşturdu. Medipol Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Lilleström'ü 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden Belçika ekibi Royal Antwerp oldu. Temsilcimiz 18 ve 25 Ağustos'ta grup aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak.

BELÖZOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu deplasmandaki ilk maça göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Belözoğlu, ilk maçta oynayan Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi. İlk karşılaşmada 2 gol atan Danijel Aleksic de yedekler arasında yer aldı.

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