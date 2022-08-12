Sıra geldi Antwerp’e

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda gülen taraf Medipol Başakşehir oldu. İlk maçta deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik karşısında 3-1 kazanıp tur kapısını açan temsilcimiz dün de rakibini bir kez daha devirdi: 3-0...İlk maçın yıldızı Aleksic ise 84'te sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirip takımını da farka koşturdu. Medipol Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Lilleström'ü 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu deplasmandaki ilk maça göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Belözoğlu, ilk maçta oynayan Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi. İlk karşılaşmada 2 gol atan Danijel Aleksic de yedekler arasında yer aldı.