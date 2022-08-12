Trabzonspor’un Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro’luk teklifi az geldi

MARC BARTRA İMZAYA GELİYOR

Bu arada Trabzonspor, uzun zamandır ismi gündemde olan Marc Bartra'yı da ikna etmeyi başardı. İspanyol oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret öneren bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Yapılan pazarlıklarda Real Betis'i de 4 milyon Euro bonservis bedeline ikna eden bordo-mavililer, her hangi bir aksilik olmazsa tecrübeli stoperi özel uçakla bugün Türkiye'ye getirecek.