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Giriş Tarihi: 12.8.2022 09:41 Son Güncelleme: 12.8.2022 09:59

Trabzonspor'un Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro'luk teklifi az geldi

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’un Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro’luk teklifi az geldi

Trabzonspor'un Özbek santrafor Eldor Shomurodov'u kiralamak için Roma'ya 1 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin "Daha yüksek teklifler var" diyerek bunu reddettiği yazıldı.

Trabzonspor'un Roma'nın Özbek santraforu Eldor Shomurodov'u bir yıl kiralamak için İtalyan kulübüne 1 milyon Euro teklif ettiği Avrupa basınında da gündemi meşgul etmeye başladı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu için bir çok İtalyan kulübünün girişimde olduğu belirtilip, bordo-mavili kulübe "Daha yüksek teklifler var" diyerek olumsuz yanıt verildiğine vurgu yapıldı. 1,90'lık forvet, Genoa'dan 18 milyon Euro'ya alınmıştı.

MARC BARTRA İMZAYA GELİYOR
Bu arada Trabzonspor, uzun zamandır ismi gündemde olan Marc Bartra'yı da ikna etmeyi başardı. İspanyol oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret öneren bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Yapılan pazarlıklarda Real Betis'i de 4 milyon Euro bonservis bedeline ikna eden bordo-mavililer, her hangi bir aksilik olmazsa tecrübeli stoperi özel uçakla bugün Türkiye'ye getirecek.

AHMETCAN'DA KADRO BELİRSİZLİĞİ
Öte yandan Trabzonspor ile Ajax kulübü arasında transferi için resmi yazışmaların tamamlanmasını bekleyen genç stoper Ahmetcan Kaplan'ın Atakaş Hatayspor ile bu akşam oynanacak olan maçta kadroda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu arada kulüp yetkilileri Ahmetcan'ın transferiyle alakalı ciddi bir sorunun bulunmadığını prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

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Trabzonspor'un Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro'luk teklifi az geldi
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