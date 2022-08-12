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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Yıldızlar masada kaldı

UĞUR ÇEM
Yıldızlar masada kaldı

Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie ve Andreas Christensen’i renklerine bağlayan Katalan ekibi; Dembele ve Sergi Roberto ile sözleşme yenilemişti

Maaş sınırlaması nedeniyle geçen sezon Lionel Messi ile yollarını ayıran ve 1 milyar Euro'nun üzerinde borcu olan Barcelona, transferde gaza bastı ancak maaş bütçesini ve harcama sınırını aştığı için aldığı yıldız futbolcularına La Liga'da lisans çıkartamadı. Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha üçlüsü için toplam 150 milyon Euro bonservis ödeyecek olan, bedelsiz gelen Franck Kessie ve Andreas Christensen ile yüklü yıllık ücretlerle anlaşan Katalanlar, Dembele ve Sergi Roberto ile de sözleşme yenilemişti.

GELİRLERE RAĞMEN KÖŞEYE SIKIŞTI
Şimdiye kadar 3 farklı operasyonla uzun vadeli yayın hakkı gelirlerinin yüzde 25'ini satan, Spotify ile yıllık 100 milyon Euro'ya varan sponsorluk anlaşması yapan Barcelona, tüm gelir kalemlerine rağmen köşeye sıkıştı. İki kaptan Pique ve Busquets maaşlarında indirimi kabul ederken, Nico kiralık olarak Valencia'nın, Depay da Juventus'un yolunu tuttu. 6 ay önce gelen Aubameyang ile yolları ayırmaya hazırlanan, Frenkie de Jong'un da satışından 70 milyon Euro bekleyen Xavi'nin takımı, şimdi La Liga Başkanı Javier Tebas'ın yapılacak bilanço kontrolü sonrasında vereceği kararı bekliyor.

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Yıldızlar masada kaldı
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