Yıldızlar masada kaldı

Maaş sınırlaması nedeniyle geçen sezon Lionel Messi ile yollarını ayıran ve 1 milyar Euro'nun üzerinde borcu olan Barcelona, transferde gaza bastı ancak maaş bütçesini ve harcama sınırını aştığı için aldığı yıldız futbolcularına La Liga'da lisans çıkartamadı. RobertLewandowski, JulesKounde, Raphinhaüçlüsü için toplam 150milyon Euro bonservisödeyecek olan, bedelsiz gelen Franck Kessie ve Andreas Christensen ile yüklü yıllık ücretlerle anlaşan Katalanlar, Dembele ve Sergi Roberto ile de sözleşme yenilemişti.
GELİRLERE RAĞMEN KÖŞEYE SIKIŞTI
Şimdiye kadar 3 farklı operasyonla uzun vadeli yayın hakkı gelirlerinin yüzde 25'inisatan, Spotify ile yıllık 100 milyon Euro'yavaran sponsorluk anlaşması yapan Barcelona, tüm gelir kalemlerine rağmen köşeye sıkıştı. İki kaptan Pique ve Busquets maaşlarındaindirimi kabul ederken, Nico kiralıkolarak Valencia'nın, Depay da Juventus'unyolunu tuttu. 6 ay önce gelen Aubameyangile yolları ayırmaya hazırlanan, Frenkie deJong'un da satışından 70 milyon Euro bekleyen Xavi'nin takımı, şimdi La Liga Başkanı Javier Tebas'ın yapılacak bilanço kontrolü sonrasında vereceği kararı bekliyor.