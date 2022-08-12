Yıldızlar masada kaldı

Maaş sınırlaması nedeniyle geçen sezon Lionel Messi ile yollarını ayıran ve 1 milyar Euro'nun üzerinde borcu olan Barcelona, transferde gaza bastı ancak maaş bütçesini ve harcama sınırını aştığı için aldığı yıldız futbolcularına La Liga'da lisans çıkartamadı.bedelsiz gelen Franck Kessie ve Andreas Christensen ile yüklü yıllık ücretlerle anlaşan Katalanlar, Dembele ve Sergi Roberto ile de sözleşme yenilemişti.Şimdiye kadar 3 farklı operasyonla uzun vadeliBarcelona, tüm gelir kalemlerine rağmen köşeye sıkıştı.6 ay önce gelenXavi'nin takımı, şimdi La Liga Başkanı Javier Tebas'ın yapılacak bilanço kontrolü sonrasında vereceği kararı bekliyor.