Ballon d’Or’da büyük değişiklik! Didier Drogba karar verecek

ESKİ SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?

Bu yıla kadar aday belirleme prosedürü şöyle işliyordu: UEFA'ya bağlı 53 federasyondan bir gazeteci ve en az bir kere Dünya Kupası'na katılmış UEFA dışındaki ülkelerden bir gazeteci, France Football gazetesine seçtiği 5 kişilik en başarılı futbolcu listesini gönderiyordu.

Takvim yılı baz alınarak yapılan oylamada 1. sırada yer alan futbolcu 6, ikinci sırada yer alan futbolcu 4, üçüncü sırada yer alan futbolcu 3, dördüncü sırada yer alan futbolcu 2 son sırada yer alan futbolcu 1 puan alıyordu. Gazetecilerin puanlaması sonucu kazanan belirleniyordu. (Ajansspor)