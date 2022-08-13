Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ballon d’Or'da büyük değişiklik! Didier Drogba karar verecek
Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:19

Ballon d’Or'da büyük değişiklik! Didier Drogba karar verecek

Ballon d’Or’da büyük değişiklik! Didier Drogba karar verecek

Ballon d’Or ödülünü alacak futbolcunun seçimi için yapılan prosedür değişikliği ilk kez bu yıl uygulanacak. Didier Drogba ve Vietnamlı Viet Truong Anh 5 kişilik kısa listenin belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Kariyeri boyunca 7 kez Ballon d'Or kazanarak bu alanda zirvede yer alan Lionel Messi, 2005'te beri ilk kez ödüle aday gösterilmedi. Messi'nin adaylar arasında bulunmadığı Ballon d'OR seçimlerinde prosedür değişikliğine gidildi. 30 futbolcu arasından yapılacak 5 kişilik kısa listenin belirlenmesinde eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba söz sahibi olacak.

ESKİ SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?
Bu yıla kadar aday belirleme prosedürü şöyle işliyordu: UEFA'ya bağlı 53 federasyondan bir gazeteci ve en az bir kere Dünya Kupası'na katılmış UEFA dışındaki ülkelerden bir gazeteci, France Football gazetesine seçtiği 5 kişilik en başarılı futbolcu listesini gönderiyordu.

Takvim yılı baz alınarak yapılan oylamada 1. sırada yer alan futbolcu 6, ikinci sırada yer alan futbolcu 4, üçüncü sırada yer alan futbolcu 3, dördüncü sırada yer alan futbolcu 2 son sırada yer alan futbolcu 1 puan alıyordu. Gazetecilerin puanlaması sonucu kazanan belirleniyordu. (Ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
EYT son durum Bakan Bilgin tarafından paylaşıldı: Türk modeli geliyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Burç yorumları ile 13 Ağustos Cumartesi günü sizi neler bekliyor? İşte bugünün günlük burç yorumları
Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden devam ediyor! İşte bugün evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Ballon d’Or'da büyük değişiklik! Didier Drogba karar verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA