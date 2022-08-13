Enis Bardhi’yi Wayne Rooney istedi, Trabzonspor kaptı

Ancak eski ünlü futbolcu Wayne Rooney'nin teknik direktörlüğünü yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Hatta Rooney, bizzat oyuncuyu aradı. Bardhi ise "Ben Trabzonspor'da oynayacağım" diyerek teklifleri elinin tersiyle itti.