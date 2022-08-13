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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:28 Son Güncelleme: 13.8.2022 11:30

Enis Bardhi'yi Wayne Rooney istedi, Trabzonspor kaptı

SPOR SERVİSİ
Enis Bardhi’yi Wayne Rooney istedi, Trabzonspor kaptı

Trabzonspor, yeni maestrosu Enis Bardhi’ye 3+1 yıllık imza attırdığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcunun transferinin perde arkasında ise ilginç detaylar var...

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Enis Bardhi'yi önceki gün Trabzon'a getirdi, dün de resmi imzayı attırdı. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcunun transferinin perde arkasında ise ilmek ilmek işlenen bir operasyon var.

İşte yaşananlar: Trabzonspor, Bardhi'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve ilerleme planlarından bahsetti. Ligde şampiyon olduklarını ve onun, oyun sistemine büyük katkı vereceğine inandıklarını anlattı. Fırtına'nın şampiyonluk kutlamalarını da izleyen ve mest olan Bardhi, yelkenleri suya indirdi…

Ancak eski ünlü futbolcu Wayne Rooney'nin teknik direktörlüğünü yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Hatta Rooney, bizzat oyuncuyu aradı. Bardhi ise "Ben Trabzonspor'da oynayacağım" diyerek teklifleri elinin tersiyle itti.

YILLIK 1.3 MİLYON EURO
Bardhi dün 3+1 yıllık imzayı attı. Sezon başına 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Kuzey Makedonyalı oyuncu için Levante'ye 3 eşit taksitte 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

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Enis Bardhi'yi Wayne Rooney istedi, Trabzonspor kaptı
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