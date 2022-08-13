Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Bakayoko bombası!
Giriş Tarihi: 13.8.2022 12:41 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:42

Galatasaray'dan Bakayoko bombası!

Galatasaray’dan Bakayoko bombası!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, transferde de iddialı hamleler yapmaya devam ederken son hamle Tiemoue Bakayoko için geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızı açıkladı. Schira'nın haberinde Galatasaray'ın, Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki orta sahaya sarı-kırmızılıların yanı sıra Nottingham Forest'ın da talip olduğu kaydedildi.

BAKAYOKO TAKIM ARIYOR
Bakayoko'nun geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan'ın yeni sezon planları arasında yer almadığı ifade edildi. Fransız futbolcunun, Milan'ın kararı sonrasında Chelsea'ye geri döneceği ve takım arayışlarına başlayacağı aktarıldı. Bakayoko, 18 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Bakayoko kariyerinde, Rennes, Monaco ve Napoli gibi ekiplerde de boy gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite tercih sonuçları son saatlere girildi
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika: F-16 sürecinin arka planını SABAH açıklıyor: Pazarlık Pentagon ile yapılsın
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç ekranı ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?
EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, şartları neler? Bakan Bilgin'den EYT’de Türkiye modeli açıklaması!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Bakayoko bombası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA