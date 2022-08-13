Galatasaray’dan Bakayoko bombası!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızı açıkladı. Schira'nın haberinde Galatasaray'ın, Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki orta sahaya sarı-kırmızılıların yanı sıra Nottingham Forest'ın da talip olduğu kaydedildi.
BAKAYOKO TAKIM ARIYOR
Bakayoko'nun geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan'ın yeni sezon planları arasında yer almadığı ifade edildi. Fransız futbolcunun, Milan'ın kararı sonrasında Chelsea'ye geri döneceği ve takım arayışlarına başlayacağı aktarıldı. Bakayoko, 18 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Bakayoko kariyerinde, Rennes, Monaco ve Napoli gibi ekiplerde de boy gösterdi.