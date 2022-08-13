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Giriş Tarihi: 14.8.2022 01:04

Inter, son dakika golüyle 3 puanı kaptı!

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Inter, son dakika golüyle 3 puanı kaptı!

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonun ilk haftasında Inter, Lecce'yi son dakikada Denzel Dumfries'ten bulduğu golle 2-1 yendi.

İtalya Serie A'da ligin iddialı ekiplerinden Inter, Serie A'ya bu sezon yükselen Lecce'ye konuk oldu. Mavi-siyahlı konuk takım, henüz 2. dakikada Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nın golüyle öne geçti: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında ev sahibi takım Assan Ceesay'ın 48. dakikadaki golüyle skorda dengeyi sağladı: 1-1. Mücadelenin bu şekilde sona ereceği düşünülürken, 90+5. dakikada Denzel Dumfries, Inter'e galibiyeti getiren golü attı: 1-2.

Bu sonuçla Inter, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı ve ligde yeni sezonun açılışını galibiyetle yaptı. Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 67. dakikaya kadar forma giydi. Çalhanoğlu'nun yerini daha sonra Edin Dzeko aldı.

Lecce kadrosundaki Türk oyuncu Mert Çetin ise ilk 11'de başladığı müsabakaya devam edemedi ve 21. dakikada yerini Alexis Bilin'e bıraktı.

Diğer yandan, ligin ilk haftasında bu akşam oynanan bir diğer maçta ise Torino, deplasmanda Monza'yı 2-1 yendi. Torino'nun yeni transferlerinden Türk oyuncu Emirhan İlkhan da 90. dakikada Samuele Ricci'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez Serie A'da forma giymiş oldu.

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Inter, son dakika golüyle 3 puanı kaptı!
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