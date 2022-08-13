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Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:09 Son Güncelleme: 13.8.2022 14:10

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan flaş Tyler Boyd kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan flaş Tyler Boyd kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda ayrılması gündemde olan Tyler Boyd ile ilgili karar verildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'la yol ayrımında bulunan ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Yiğidolar'ın radarında... Geçen yıl kulüpte kiralık olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Deneyimli hücumcunun, alacakları karşılığında bonservisini alıp boşa çıkması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar'la 1 yıllık kontratı daha bulunan Tyler Boyd, Beşiktaş'ın planlamasında yer almıyor.

İLK TALİP SİVASSPOR

Teknik direktör Valerien Ismael'in kararının menajeri aracılığıyla kendisine iletilmesi sonrasında kulüp bakmaya başlayan ABD'li kanat oyuncusuna ilk talip olan kulüp Sivasspor oldu.

ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİS

Geçen yıl yarım dönem Yiğidolar'da kiralık olarak görev yapan başarılı oyuncunun da kariyerine Sivas'ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi'nin takımdan ayrılığına zorluk çıkarmama kararı aldığı Boyd'a, kulüpteki alacakları karşılığında bonservisinin verilmesi bekleniyor.

TAKAS PLANI TUTMADI

Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i isteyen Beşiktaş, bu transfer için Boyd'u takasta kullanmayı önermiş ancak Yiğidolar, bu teklifi kabul etmemiş, transferin ancak bonservis bedeli ödenmesi halinde gerçekleşebileceğini iletmişti. Siyah- Beyazlılar'ın, 21 yaşındaki ön liberoyu 10 milyon TL karşılığında kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan flaş Tyler Boyd kararı!
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