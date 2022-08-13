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Giriş Tarihi: 13.8.2022 12:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Levi Garcia hamlesi! Teklif belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Levi Garcia hamlesi! Teklif belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarına devam eden Kartal, Yunan ekibi AEK forması giyen Levi Garcia'yı transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların Yunan ekibi AEK'da forma giyen Levi Garcia'yı gündemine aldığı ve transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EURO TEKLİF

Yunan basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu. Beşiktaş, 2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euroluk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euroluk bir teklif yaptı.

LEVI GARCIA'NIN PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Santa Flora'da doğdu. 1.82 boyundaki futbolcu sol ayağını etkin kullanıyor. Hücum oyuncusu futbolculuk hayatına T&TEC SC takımında başladı. Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formaları giydi. Levi Garcia'nın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Levi Garcia hamlesi! Teklif belli oldu
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