Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların Yunan ekibi AEK'da forma giyen Levi Garcia'yı gündemine aldığı ve transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 MİLYON EURO TEKLİF

Yunan basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu. Beşiktaş, 2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euroluk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euroluk bir teklif yaptı.

LEVI GARCIA'NIN PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Santa Flora'da doğdu. 1.82 boyundaki futbolcu sol ayağını etkin kullanıyor. Hücum oyuncusu futbolculuk hayatına T&TEC SC takımında başladı. Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formaları giydi. Levi Garcia'nın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.

