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Giriş Tarihi: 13.8.2022 22:47 Son Güncelleme: 13.8.2022 22:47

Son şampiyon Milan, yeni sezona galibiyetle başladı!

AA
Son şampiyon Milan, yeni sezona galibiyetle başladı!

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunun ilk maçında son şampiyon Milan, Udinese'yi 4-2 yendi. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri penaltıdan Theo Hernandez, Ante Rebic (2) ve Brahim Diaz kaydetti.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 70 bin futbolseverin tribünlerden izlediği maçta Serie A'da geçen yıl şampiyon olan Milan, Udinese'yi konuk etti. Konuk Udinese, 2. dakikada Rodrigo Becao ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Milan, 12. dakikada Theo Hernandez'in penaltı golüyle önce skoru 1-1 yaptı, ardından da 15. dakikada Ante Rebic'in attığı golle müsabakada 2-1 üstün duruma geldi. İlk yarının son anlarında Udinese, 45+4. dakikada Adam Masina ile skoru eşitledi: 2-2.

Ev sahibi takım, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Brahim Diaz ile maçta 3-2 öne geçti. 69. dakikada Milan, Rebic ile bir gol daha bularak maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında bugün oynanan bir diğer karşılaşmada da Atalanta, Sampdoria'yı deplasmanda 2-0 yenerek, yeni sezona 3 puanla başladı.

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Son şampiyon Milan, yeni sezona galibiyetle başladı!
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