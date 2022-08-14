Erman Toroğlu: Net penaltı

Mücadelenin son dakikalarında Giresunsporlu Hayrullah Bilazer ile Torreira'nın mücadelesinde G.Saraylı oyuncu yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Kadir Sağlam devam kararı verdi. Yazarımız Erman Toroğlu, pozisyonu şöyle yorumladı: "G.Saraylı devam etmek istiyor ama Giresunlu kelepçeyi atıyor. Galatasaraylı topa konsantre… Beyazlı baktı ki top düşüyor, kırmızılı hareket edecekken bir daha operasyon yapıyor. Net penaltı. Hakem çözemezse, VAR'daki Hakan Ceylan'ın görmesi gerekiyordu.